Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Мурильо 18
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Толой 25
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
16 янв. 2016, 17:00 МСК
16.01.2016, 17:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
90
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
3
Толой
Рафаэл Толой
25'
25'
90
24
Конти
Андреа Конти
74
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
85
27
Куртич
Ясмин Куртич
82
15
де Рон
Мартен де Рон
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
44
Крешич
Антон Крешич
20
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
19
Денис
Херман Денис
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
18'
18'
90
12
Теллес
Алекс Теллес
70
13
Гуарин
Фреди Гуарин
58
17
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
84
22
Льяич
Адем Льяич
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
5
Жуан
Жуан
44
Перишич
Иван Перишич
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
97
Манай
Рей Манай