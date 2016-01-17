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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 41
1:1
Матч завершен
Верона
Верона
Паццини 61
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
17 янв. 2016, 17:00 МСК
17.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
73
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
5
Кастан
Леандро Кастан
66
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
41'
41'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
1
Лобонц
Богдан Лобонц
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
91
Маркицца
Риккардо Маркицца
21
Ванкер
Вильям Ванкер
14
Фальке
Яго Фальке
53
Д'Урсо
Кристиан Д'Урсо
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Солери
Эдоардо Солери
97
Садик
Умар Садик
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
46
18
Морас
Вангелис Морас
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
46
19
Греко
Леандро Греко
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
61'
61'
90
27
Ребич
Анте Ребич
90
13
Вшолек
Павел Вшолек
73
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
1
Рафаэль
Рафаэль
41
Винк
Клаудио Винк
39
Риккарди
Давиде Риккарди
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
97
Кеккин
Лука Кеккин
7
Янкович
Бошко Янкович
21
Хуанито
Хуанито
93
Фарес
Мохаммед Фарес