Матч завершен
Торино
Турин
Иммобиле 9
Белотти 37
Белотти 41
Бенасси 82
4:2
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Саммарко 33
Авелар 74
Серия А, 20 тур

Серия А,

20 тур

Италия
16 янв. 2016, 20:00 МСК
16.01.2016, 20:00 МСК
суббота
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Торино
мин
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
66
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
82'
82'
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
71
33
Перес
Бруно Перес
76
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле
9'
9'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
37'
41'
37', 41'
90
Запасные
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Паделли
Даниэле Паделли
5
Бово
Чезаре Бово
21
Силва
Гастон Силва
14
Гацци
Алессандро Гацци
26
Авелар
Данило Авелар
74'
6
Аква
Африйе Аква
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Прсич
Санин Прсич
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
69
Бертончини
Давиде Бертончини
67
28
Рози
Алеандро Рози
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
33'
33'
90
8
Гучер
Роберт Гучер
67
19
Тонев
Александар Тонев
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
90
11
Крагль
Оливер Крагль
83
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
Запасные
23
Гомис
Лис Гомис
1
Саппино
Массимо Саппино
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
9
Киофани
Маттео Киофани
4
Руссо
Адриано Руссо
3
Кривелло
Роберто Кривелло
7
Фрара
Алекссандро Фрара
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
12
Лонго
Самуэле Лонго
17
Паганини
Лука Паганини