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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 4
Боатенг 88
2:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
17 янв. 2016, 22:45 МСК
17.01.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
70
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
79
70
Бакка
Карлос Бакка
4'
4'
87
Запасные
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
25
Шимич
Штефан Шимич
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
27
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
88'
45
Балотелли
Марио Балотелли
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
4
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
76
20
Валеро
Борха Валеро
90
18
Суарес
Марио Суарес
66
72
Иличич
Йосип Иличич
83
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
3
Жилберто
Жилберто
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
21
Верду
Хоан Верду
14
Фернандес
Матиас Фернандес
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
65
Баез
Джейми Баез