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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 7
1:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Тонелли 47
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
17 янв. 2016, 17:00 МСК
17.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Розарио Абиссо
Розарио Абиссо
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
7
Пепе
Симоне Пепе
72
23
Бирса
Вальтер Бирса
42
8
Радованович
Иван Радованович
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
7'
7'
82
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
36
Коста
Филиппо Коста
6
Пинци
Джампьеро Пинци
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
47'
47'
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
17
Зелински
Петр Зелински
88
32
Паредес
Леандро Паредес
90
33
Крунич
Раде Крунич
60
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
82
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
24
Чосич
Урош Чосич
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
2
Лорини
Венсан Лорини
6
Биттанте
Лука Биттанте
77
Бюхель
Марсель Бюхель
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
22
Пью
Алессандро Пью