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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Маккароне 56
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
10 янв. 2016, 17:00 МСК
10.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
60
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
81
16
Базелли
Даниэле Базелли
90
33
Перес
Бруно Перес
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
9
Белотти
Андреа Белотти
69
Запасные
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
5
Бово
Чезаре Бово
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
20
Вивес
Джузеппе Вивес
26
Авелар
Данило Авелар
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Прсич
Санин Прсич
11
Лопес
Макси Лопес
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
53
17
Зелински
Петр Зелински
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
56'
56'
86
39
Ливайя
Марко Ливайя
52
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
24
Чосич
Урош Чосич
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
11
Кроче
Даниэле Кроче
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
22
Пью
Алессандро Пью