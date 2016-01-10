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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кассано 63
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Погба 17
Хедира 48
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
10 янв. 2016, 22:45 МСК
10.01.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
72
29
Фернандо
Фернандо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
36
23
Эдер
Эдер
85
99
Кассано
Антонио Кассано
63'
63'
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
6
Кода
Андреа Кода
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
95
Иван
Давид Иван
8
Корреа
Хоакин Корреа
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
64
6
Погба
Поль Погба
17'
17'
90
6
Хедира
Сами Хедира
48'
48'
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
9
Мората
Альваро Мората
77
9
Дибала
Пауло Дибала
88
Запасные
25
Нето
Нето
4
Касерес
Мартин Касерес
26
Сандро
Алекс Сандро
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
27
Стураро
Стефано Стураро
24
Витале
Маттиа Витале
10
Дзадза
Симоне Дзадза
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
77
Буэнакаса
Серхио Буэнакаса