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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Рюдигер 4
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Куцка 50
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
9 янв. 2016, 22:45 МСК
9.01.2016, 22:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
46
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4'
4'
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
24
Фальке
Яго Фальке
56
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
97
Садик
Умар Садик
70
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
1
Лобонц
Богдан Лобонц
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Ванкер
Вильям Ванкер
57
Мачин
Хосе Мачин
10
Тотти
Франческо Тотти
11
Салах
Мохамед Салах
93
Тумминелло
Марко Тумминелло
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
78
27
Куцка
Юрай Куцка
50'
50'
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
85
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
9
Адриано
Луис Адриано
57
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
5
Мексес
Филипп Мексес
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Эли
Родриго Эли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
11
Ньянг
М'Байе Ньянг