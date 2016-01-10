Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Интер
Милан
0:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 90
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
10 янв. 2016, 14:30 МСК
10.01.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
8
Льяич
Адем Льяич
90
18
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
86
44
Перишич
Иван Перишич
63
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
5
Жуан
Жуан
12
Теллес
Алекс Теллес
13
Гуарин
Фреди Гуарин
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
97
Манай
Рей Манай
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
79
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
83
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90'
90'
90
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
71
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Лариби
Карим Лариби
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
92
Дефрель
Грегор Дефрель
16
Политано
Маттео Политано