Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Саммарко 81
1:5
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Альбиоль 20
Игуаин 30
Гамшик 59
Игуаин 60
Габбиадини 72
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
10 янв. 2016, 17:00 МСК
10.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
1
Саппино
Массимо Саппино
90
9
Киофани
Маттео Киофани
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
81'
81'
90
8
Гучер
Роберт Гучер
90
11
Крагль
Оливер Крагль
62
18
Дионизи
Федерико Дионизи
67
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
17
Паганини
Лука Паганини
57
Запасные
33
Леали
Никола Леали
23
Гомис
Лис Гомис
93
Айети
Арлинд Айети
4
Руссо
Адриано Руссо
69
Бертончини
Давиде Бертончини
19
Тонев
Александар Тонев
10
Соддимо
Данило Соддимо
22
Чибса
Раман Чибса
7
Фрара
Алекссандро Фрара
5
Гори
Мирко Гори
12
Лонго
Самуэле Лонго
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
20'
20'
90
3
Стринич
Иван Стринич
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
59'
59'
78
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
60'
30'
60'
30'
66
7
Кальехон
Хосе Кальехон
75
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Габриэл
Габриэл
11
Маджо
Кристиан Маджо
31
Гулам
Фаузи Гулам
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
96
Луперто
Себастьяно Луперто
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
72'
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье