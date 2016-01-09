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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Ронкалья 90
1:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 45
Андерсон 90
Милинкович-Савич 90
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
9 янв. 2016, 20:00 МСК
9.01.2016, 20:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
13
Астори
Давиде Астори
90
2
Гонсало
Гонсало
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90'
90'
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
59
14
Фернандес
Матиас Фернандес
74
8
Весино
Матиас Весино
90
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
54
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
33
Сепе
Луиджи Сепе
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Томович
Ненад Томович
15
Багадур
Рикардо Багадур
3
Жилберто
Жилберто
21
Верду
Хоан Верду
18
Суарес
Марио Суарес
72
Иличич
Йосип Иличич
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
11
Ребич
Анте Ребич
65
Баез
Джейми Баез
Лацио
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
26
Раду
Штефан Раду
76
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90'
90'
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
64
14
Кейта
Бальде Кейта
45'
45'
87
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
13
Бишевац
Милан Бишевац
44
Прце
Фране Прце
6
Маури
Стефано Маури
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90'
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
11
Клозе
Мирослав Клозе
17
Матри
Алессандро Матри