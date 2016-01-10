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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Джемаили 79
Паволетти 81
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
10 янв. 2016, 17:00 МСК
10.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
82
28
Бривио
Давиде Бривио
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
83
88
Грасси
Альберто Грасси
71
19
Денис
Херман Денис
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
93
Драме
Букари Драме
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
5
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
20
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
95
Раньери
Роберто Раньери
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
30
Ригони
Лука Ригони
69
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
17
Сусо
Сусо
45
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
81'
81'
90
Запасные
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Джемаили
Блерим Джемаили
79'
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
13
Гакпе
Серж Гакпе
21
Пандев
Горан Пандев
22
Лазович
Дарко Лазович