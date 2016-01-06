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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 23
Перица 45
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Д'Алессандро 75
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
6 янв. 2016, 14:30 МСК
6.01.2016, 14:30 МСК
среда
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
20
Лоди
Франческо Лоди
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
72
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
21
Эденилсон
Эденилсон
79
77
Теро
Сирил Теро
23'
23'
90
18
Перица
Стипе Перица
45'
45'
83
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
75
Арто
Томас Арто
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
42
Копполаро
Мауро Копполаро
53
Аднан
Али Аднан
32
Камильяно
Агостино Камильяно
23
Маркиньо
Маркиньо
16
Итурра
Мануэль Итурра
19
Гильерме
Гильерме
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
9
Сапата
Дуван Сапата
74
Агирре
Родриго Агирре
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
31
33
Черубин
Николо Черубин
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
24
Конти
Андреа Конти
79
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
75'
75'
90
88
Грасси
Альберто Грасси
63
15
де Рон
Мартен де Рон
90
19
Денис
Херман Денис
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
5
Масиелло
Андреа Масиелло
20
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
27
Куртич
Ясмин Куртич
96
Гасперони
Маттео Гасперони
95
Раньери
Роберто Раньери
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло