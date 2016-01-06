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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Айети 22
Фальчинелли 75
2:2
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Дионизи 16
Айети 45
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
6 янв. 2016, 17:00 МСК
6.01.2016, 17:00 МСК
среда
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
10
Лариби
Карим Лариби
60
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
79
92
Дефрель
Грегор Дефрель
71
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
32
Дункан
Альфред Дункан
17
Сансоне
Никола Сансоне
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
75'
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
9
Киофани
Маттео Киофани
80
24
Диаките
Модибо Диаките
90
93
Айети
Арлинд Айети
45'
22'
45'
22'
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
8
Гучер
Роберт Гучер
90
19
Тонев
Александар Тонев
90
22
Чибса
Раман Чибса
76
18
Дионизи
Федерико Дионизи
16'
16'
69
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
4
Руссо
Адриано Руссо
3
Кривелло
Роберто Кривелло
69
Бертончини
Давиде Бертончини
7
Фрара
Алекссандро Фрара
5
Гори
Мирко Гори
12
Лонго
Самуэле Лонго
17
Паганини
Лука Паганини