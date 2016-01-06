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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 8
Бонуччи 44
Дзадза 81
3:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
6 янв. 2016, 17:00 МСК
6.01.2016, 17:00 МСК
среда
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Касерес
Мартин Касерес
83
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
44'
44'
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
6
Погба
Поль Погба
90
6
Хедира
Сами Хедира
70
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
9
Мората
Альваро Мората
78
9
Дибала
Пауло Дибала
8'
8'
90
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
88
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
24
Витале
Маттиа Витале
10
Дзадза
Симоне Дзадза
81'
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
26
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
16
Силигарди
Лука Силигарди
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
80
19
Греко
Леандро Греко
60
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
13
Вшолек
Павел Вшолек
63
11
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
1
Рафаэль
Рафаэль
41
Винк
Клаудио Винк
5
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
97
Кеккин
Лука Кеккин
7
Янкович
Бошко Янкович
21
Хуанито
Хуанито
93
Фарес
Мохаммед Фарес