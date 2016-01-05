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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паволетти 69
Паволетти 81
2:3
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Сориано 19
Эдер 39
Сориано 50
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
5 янв. 2016, 22:45 МСК
5.01.2016, 22:45 МСК
вторник
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
46
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
18
Нтчам
Оливье Нтчам
46
22
Лазович
Дарко Лазович
81
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
69'
81'
69', 81'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
24
Муньос
Эсекьель Муньос
30
Ригони
Лука Ригони
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
17
Сусо
Сусо
16
Капель
Диего Капель
13
Гакпе
Серж Гакпе
21
Пандев
Горан Пандев
9
Гомес
Бруно Гомес
Сампдория
мин
0
Эдер
Эдер
39'
39'
59
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
36
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
0
Сориано
Роберто Сориано
19'
50'
19', 50'
90
99
Кассано
Антонио Кассано
76
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
6
Кода
Андреа Кода
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
5
Кассани
Маттиа Кассани
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
95
Иван
Давид Иван
10
Корреа
Хоакин Корреа
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль