Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:1
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 45
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
6 янв. 2016, 20:00 МСК
6.01.2016, 20:00 МСК
среда
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
15
Коста
Андреа Коста
90
19
Барба
Федерико Барба
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
63
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
32
Паредес
Леандро Паредес
87
17
Зелински
Петр Зелински
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
62
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
11
Кроче
Даниэле Кроче
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
39
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
8
Льяич
Адем Льяич
90
18
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
80
44
Перишич
Иван Перишич
90
9
Икарди
Мауро Икарди
45'
45'
87
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
5
Жуан
Жуан
12
Теллес
Алекс Теллес
13
Гуарин
Фреди Гуарин
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
97
Манай
Рей Манай