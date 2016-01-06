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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 44
Дайнелли 58
Пепе 86
3:3
Матч завершен
Рома
Рим
Садик 8
Флоренци 38
Фальке 71
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
6 янв. 2016, 17:00 МСК
6.01.2016, 17:00 МСК
среда
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
36
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
81
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
44'
44'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
18
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
58'
18
Гобби
Массимо Гобби
20
Сардо
Дженнаро Сардо
7
Пепе
Симоне Пепе
86'
6
Пинци
Джампьеро Пинци
4
Ригони
Никола Ригони
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
38'
38'
90
13
Майкон
Майкон
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
14
Фальке
Яго Фальке
71'
71'
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
69
97
Садик
Умар Садик
8'
8'
80
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
1
Лобонц
Богдан Лобонц
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
52
Ди Ливио
Лоренцо Ди Ливио
57
Мачин
Хосе Мачин
53
Д'Урсо
Кристиан Д'Урсо
93
Тумминелло
Марко Тумминелло