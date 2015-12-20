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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Флоренци 43
Садик 89
2:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
20 дек. 2015, 17:00 МСК
20.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Пьянич
Миралем Пьянич
65
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Флоренци
Алессандро Флоренци
43'
43'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Наингголан
Раджа Наингголан
88
0
Джеко
Эдин Джеко
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
82
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
1
Лобонц
Богдан Лобонц
13
Майкон
Майкон
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
20
Кейта
Сейду Кейта
21
Ванкер
Вильям Ванкер
14
Фальке
Яго Фальке
48
Учан
Салих Учан
7
Итурбе
Хуан Итурбе
0
Садик
Умар Садик
89'
Дженоа
мин
0
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
57
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
16
Капель
Диего Капель
45
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
64
18
Нтчам
Оливье Нтчам
90
13
Гакпе
Серж Гакпе
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Уйкани
Самир Уйкани
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
44
Сканнапьеко
Паоло Сканнапьеко
31
Джемаили
Блерим Джемаили
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
21
Пандев
Горан Пандев
22
Лазович
Дарко Лазович