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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 61
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Кандрева 5
Кандрева 87
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
20 дек. 2015, 22:45 МСК
20.12.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
14
Монтойя
Мартин Монтойя
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
89
83
Мело
Фелипе Мело
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
18
Медель
Гари Медель
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
58
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
58
9
Икарди
Мауро Икарди
61'
61'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
5
Жуан
Жуан
6
Додо
Додо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
13
Гуарин
Фреди Гуарин
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
77
Брозович
Марсело Брозович
8
Паласио
Родриго Паласио
8
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
13
Конко
Абдулай Конко
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
5'
87'
5', 87'
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
83
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
21
Матри
Алессандро Матри
74
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
7
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
5
Прце
Фране Прце
21
Маури
Стефано Маури
44
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
22
Патрик
Патрик
4
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта