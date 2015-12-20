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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Верона
Верона
Тони 39
1:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Флоккари 34
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
20 дек. 2015, 17:00 МСК
20.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
0
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
60
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
0
Сала
Джакопо Сала
90
24
Вивиани
Федерико Вивиани
90
0
Тони
Лука Тони
39'
39'
90
16
Силигарди
Лука Силигарди
60
13
Вшолек
Павел Вшолек
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
37
Коппола
Фердинандо Коппола
5
Хеландер
Филип Хеландер
41
Винк
Клаудио Винк
27
Матузалем
Матузалем
19
Греко
Леандро Греко
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
11
Паццини
Джампаоло Паццини
7
Янкович
Бошко Янкович
93
Фарес
Мохаммед Фарес
Сассуоло
мин
0
Флоккари
Сержио Флоккари
34'
34'
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
10
Лариби
Карим Лариби
68
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
0
Миссироли
Симоне Миссироли
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
82
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
16
Политано
Маттео Политано
58
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
32
Дункан
Альфред Дункан
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли