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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Чиофани 19
Дионизи 84
2:4
Матч завершен
Милан
Милан
Абате 51
Бакка 55
Алекс 77
Бонавентура 90
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
20 дек. 2015, 20:00 МСК
20.12.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
9
Киофани
Маттео Киофани
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
19
Тонев
Александар Тонев
63
10
Соддимо
Данило Соддимо
90
5
Гори
Мирко Гори
72
18
Дионизи
Федерико Дионизи
84'
84'
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
19'
19'
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
93
Айети
Арлинд Айети
4
Руссо
Адриано Руссо
3
Кривелло
Роберто Кривелло
69
Бертончини
Давиде Бертончини
8
Гучер
Роберт Гучер
22
Чибса
Раман Чибса
7
Фрара
Алекссандро Фрара
12
Лонго
Самуэле Лонго
30
Кастильо
Николас Кастильо
17
Паганини
Лука Паганини
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
77'
77'
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
51'
51'
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90'
90'
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
80
70
Бакка
Карлос Бакка
55'
55'
90
Запасные
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Эли
Родриго Эли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано
11
Черчи
Алессио Черчи