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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 20
Иличич 32
2:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
20 дек. 2015, 17:00 МСК
20.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Иличич
Йосип Иличич
32'
32'
58
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
81
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
90
0
Калинич
Никола Калинич
20'
20'
90
0
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
33
Сепе
Луиджи Сепе
24
Леццерини
Лука Леццерини
4
Томович
Ненад Томович
3
Жилберто
Жилберто
21
Верду
Хоан Верду
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
11
Ребич
Анте Ребич
Кьево
мин
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
74
8
Радованович
Иван Радованович
65
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
45
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
4
Ригони
Никола Ригони
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
0
Инглесе
Роберто Инглесе