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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 54
1:3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 51
Игуаин 62
Игуаин 85
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
20 дек. 2015, 17:00 МСК
20.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Гомес
Алехандро Гомес
54'
54'
90
30
Басси
Давиде Басси
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
64
28
Бривио
Давиде Бривио
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Палетта
Габриэль Палетта
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
15
де Рон
Мартен де Рон
78
19
Денис
Херман Денис
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
3
Толой
Рафаэл Толой
5
Масиелло
Андреа Масиелло
23
Суагер
Эмануэле Суагер
20
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Жоржиньо
Жоржиньо
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
0
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
51'
51'
90
5
Аллан
Аллан
66
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
85'
62'
85', 62'
89
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
72
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини