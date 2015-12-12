Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Удинезе
Удине
0:4
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 23
Йоветич 31
Икарди 84
Брозович 86
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
12 дек. 2015, 22:45 МСК
12.12.2015, 22:45 МСК
суббота
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
11
Домицци
Маурицио Домицци
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
20
Лоди
Франческо Лоди
90
16
Итурра
Мануэль Итурра
70
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
56
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
80
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
42
Копполаро
Мауро Копполаро
53
Аднан
Али Аднан
32
Камильяно
Агостино Камильяно
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
33
Коне
Панайотис Коне
23
Маркиньо
Маркиньо
19
Гильерме
Гильерме
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
74
Агирре
Родриго Агирре
18
Перица
Стипе Перица
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
14
Монтойя
Мартин Монтойя
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
90
83
Мело
Фелипе Мело
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
31'
31'
61
22
Льяич
Адем Льяич
82
9
Икарди
Мауро Икарди
23'
84'
23', 84'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
5
Жуан
Жуан
6
Додо
Додо
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
77
Брозович
Марсело Брозович
86'
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
97
Манай
Рей Манай