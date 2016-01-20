Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Ачерби 40
1:1
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 23
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
20 янв. 2016, 22:45 МСК
20.01.2016, 22:45 МСК
среда
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
40'
40'
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
81
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
92
Дефрель
Грегор Дефрель
88
25
Берарди
Доменико Берарди
75
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
10
Лариби
Карим Лариби
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Торино
мин
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
23'
23'
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
6
Аква
Африйе Аква
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
80
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
81
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Паделли
Даниэле Паделли
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
5
Бово
Чезаре Бово
20
Вивес
Джузеппе Вивес
16
Базелли
Даниэле Базелли
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
17
Мартинес
Джозеф Мартинес