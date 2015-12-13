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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
13 дек. 2015, 20:00 МСК
13.12.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
86
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
66
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
17
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
20
Деци
Якопо Деци
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Динь
Люка Динь
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
87
11
Салах
Мохамед Салах
74
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
24
Фальке
Яго Фальке
81
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
20
Кейта
Сейду Кейта
21
Ванкер
Вильям Ванкер
48
Учан
Салих Учан
52
Ди Ливио
Лоренцо Ди Ливио
53
Д'Урсо
Кристиан Д'Урсо
7
Итурбе
Хуан Итурбе
97
Садик
Умар Садик