Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 52
1:1
Матч завершен
Верона
Верона
Тони 56
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
13 дек. 2015, 17:00 МСК
13.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
78
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
9
Адриано
Луис Адриано
62
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
82
70
Бакка
Карлос Бакка
52'
52'
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
15
Эли
Родриго Эли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
27
Куцка
Юрай Куцка
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
4
Маури
Хосе Маури
11
Черчи
Алессио Черчи
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
4
Рафаэль
Рафаэль
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
19
Греко
Леандро Греко
81
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
24
Вивиани
Федерико Вивиани
90
9
Тони
Лука Тони
56'
56'
90
16
Силигарди
Лука Силигарди
78
13
Вшолек
Павел Вшолек
79
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
5
Хеландер
Филип Хеландер
41
Винк
Клаудио Винк
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
97
Кеккин
Лука Кеккин
11
Паццини
Джампаоло Паццини
7
Янкович
Бошко Янкович
21
Хуанито
Хуанито