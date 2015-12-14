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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Матри 78
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Жуканович 90
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
14 дек. 2015, 22:45 МСК
14.12.2015, 22:45 МСК
понедельник
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
70
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
90
22
Маркетти
Федерико Маркетти
82
26
Раду
Штефан Раду
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
13
Конко
Абдулай Конко
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
32
Катальди
Данило Катальди
46
11
Клозе
Мирослав Клозе
66
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
44
Прце
Фране Прце
6
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
4
Патрик
Патрик
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
21
Матри
Алессандро Матри
78'
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90'
90'
90
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
66
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
84
21
Сориано
Роберто Сориано
90
99
Кассано
Антонио Кассано
71
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
6
Кода
Андреа Кода
5
Кассани
Маттиа Кассани
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
95
Иван
Давид Иван
8
Корреа
Хоакин Корреа
92
Рокка
Микеле Рокка
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли