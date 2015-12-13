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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Куадрадо 6
Манджукич 80
Дибала 90
3:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 2
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
13 дек. 2015, 22:45 МСК
13.12.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
6'
6'
90
33
Эвра
Патрис Эвра
77
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
6
Хедира
Сами Хедира
62
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
10
Погба
Поль Погба
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
80'
80'
86
21
Дибала
Пауло Дибала
90'
90'
90
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
4
Касерес
Мартин Касерес
12
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
27
Стураро
Стефано Стураро
40
Витале
Маттиа Витале
7
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Мората
Альваро Мората
Фиорентина
мин
0
Иличич
Йосип Иличич
2'
2'
86
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
4
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
85
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
86
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
3
Жилберто
Жилберто
21
Верду
Хоан Верду
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
11
Ребич
Анте Ребич