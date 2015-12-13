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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Маккароне 46
Сапонара 51
Маккароне 62
3:0
Матч завершен
Карпи
Карпи
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
13 дек. 2015, 17:00 МСК
13.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
77
17
Зелински
Петр Зелински
70
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
51'
51'
90
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
46'
62'
46', 62'
64
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
11
Кроче
Даниэле Кроче
14
Диуссе
Ассане Диуссе
12
Роналдо
Роналдо
39
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
52
21
Романьоли
Симоне Романьоли
73
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
54
4
Кофи
Исаак Кофи
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
7
Ридер
Ридер
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
33
Сполли
Николас Сполли
10
Лаццари
Андреа Лаццари
39
Марроне
Лука Марроне
34
Силва
Габриэль Силва
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
12
Боррьелло
Марко Боррьелло
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу