Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кьево
Верона
Бирса 76
1:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
13 дек. 2015, 17:00 МСК
13.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Фабрицио Паскуа
Фабрицио Паскуа
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
76'
76'
86
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
81
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
78
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
6
Пинци
Джампьеро Пинци
4
Ригони
Никола Ригони
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
79
11
Моралес
Максимильяно Моралес
65
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
88
Грасси
Альберто Грасси
70
15
де Рон
Мартен де Рон
90
19
Денис
Херман Денис
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
1
Радунович
Борис Радунович
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
5
Масиелло
Андреа Масиелло
3
Толой
Рафаэл Толой
23
Суагер
Эмануэле Суагер
20
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
21
Чигарини
Лука Чигарини
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло