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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Лопес 90
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Пьянич 83
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
5 дек. 2015, 17:00 МСК
5.12.2015, 17:00 МСК
суббота
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
86
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
26
Аква
Африйе Аква
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
69
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
66
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
44
Прийма
Василий Прийма
18
Янссон
Понтус Янссон
14
Гацци
Алессандро Гацци
94
Бенасси
Марко Бенасси
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Прсич
Санин Прсич
11
Лопес
Макси Лопес
90'
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
21
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
83'
83'
90
24
Фальке
Яго Фальке
85
4
Наингголан
Раджа Наингголан
71
9
Джеко
Эдин Джеко
90
27
Жервиньо
Жервиньо
26
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
1
Лобонц
Богдан Лобонц
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
20
Кейта
Сейду Кейта
21
Ванкер
Вильям Ванкер
48
Учан
Салих Учан
57
Мачин
Хосе Мачин
7
Итурбе
Хуан Итурбе
97
Садик
Умар Садик