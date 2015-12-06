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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Жуканович 90
1:3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Ачерби 8
Флоккари 27
Пеллегрини 39
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2015, 20:00 МСК
6.12.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Кассани
Маттиа Кассани
90
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
0
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
19
Реджини
Васко Реджини
81
7
Фернандо
Фернандо
56
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
60
21
Сориано
Роберто Сориано
90
23
Эдер
Эдер
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
3
Месба
Джамел Месба
0
Жуканович
Эрвин Жуканович
90'
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
95
Иван
Давид Иван
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Сассуоло
мин
0
Флоккари
Сержио Флоккари
27'
27'
77
47
Консильи
Андреа Консильи
90
10
Лариби
Карим Лариби
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
68
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
0
Ачерби
Франческо Ачерби
8'
8'
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
0
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
39'
39'
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
0
Политано
Маттео Политано
71
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
32
Дункан
Альфред Дункан
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
92
Дефрель
Грегор Дефрель
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли