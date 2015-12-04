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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Джентилетти 7
Дибала 31
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
4 дек. 2015, 22:45 МСК
4.12.2015, 22:45 МСК
пятница
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
19
Раду
Штефан Раду
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
7'
7'
90
33
Маурисио
Маурисио
90
8
Баста
Душан Баста
90
88
Кишна
Рикардо Кишна
46
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
68
87
Кандрева
Антонио Кандрева
46
11
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
1
Бериша
Этрит Бериша
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
2
Худт
Уэсли Худт
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
32
Катальди
Данило Катальди
21
Матри
Алессандро Матри
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
67
9
Манджукич
Марио Манджукич
82
9
Дибала
Пауло Дибала
31'
31'
79
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
13
Лемина
Марио Лемина
24
Витале
Маттиа Витале
10
Дзадза
Симоне Дзадза
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората