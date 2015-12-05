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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Льяич 59
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
5 дек. 2015, 22:45 МСК
5.12.2015, 22:45 МСК
суббота
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
90
83
Мело
Фелипе Мело
45
17
Медель
Гари Медель
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
75
8
Паласио
Родриго Паласио
90
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
22
Льяич
Адем Льяич
59'
59'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
5
Жуан
Жуан
6
Додо
Додо
13
Гуарин
Фреди Гуарин
44
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
9
Икарди
Мауро Икарди
97
Манай
Рей Манай
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
75
5
Иццо
Армандо Иццо
81
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
20
Коста
Тино Коста
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
13
Гакпе
Серж Гакпе
90
10
Перотти
Диего Перотти
90
22
Лазович
Дарко Лазович
60
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Уйкани
Самир Уйкани
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
54
Сахо
Сандро Сахо
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
18
Нтчам
Оливье Нтчам
38
Рикоцци
Симоне Рикоцци
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
97
Гильоне
Паоло Гильоне