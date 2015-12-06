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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Коста 62
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2015, 17:00 МСК
6.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
67
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
24
Вивиани
Федерико Вивиани
78
9
Тони
Лука Тони
90
16
Силигарди
Лука Силигарди
90
13
Вшолек
Павел Вшолек
57
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
5
Хеландер
Филип Хеландер
41
Винк
Клаудио Винк
19
Греко
Леандро Греко
26
Сала
Джакопо Сала
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
97
Кеккин
Лука Кеккин
7
Янкович
Бошко Янкович
35
Тупта
Любомир Тупта
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
62'
62'
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
17
Зелински
Петр Зелински
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
53
32
Паредес
Леандро Паредес
73
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
85
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
4
Дермаку
Кастриот Дермаку
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
11
Кроче
Даниэле Кроче
14
Диуссе
Ассане Диуссе
12
Роналдо
Роналдо
22
Пью
Алессандро Пью