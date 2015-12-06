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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
0:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 88
Меджиорини 90
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2015, 17:00 МСК
6.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
0
Дионизи
Федерико Дионизи
90
33
Леали
Никола Леали
90
69
Бертончини
Давиде Бертончини
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
66
0
Гори
Мирко Гори
75
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
23
Гомис
Лис Гомис
1
Саппино
Массимо Саппино
93
Айети
Арлинд Айети
13
Киофани
Маттео Киофани
3
Кривелло
Роберто Кривелло
8
Гучер
Роберт Гучер
19
Тонев
Александар Тонев
7
Фрара
Алекссандро Фрара
12
Лонго
Самуэле Лонго
30
Кастильо
Николас Кастильо
11
Верде
Даниэле Верде
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Кьево
мин
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
68
8
Радованович
Иван Радованович
80
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
0
Ригони
Никола Ригони
90
0
Палоски
Альберто Палоски
88'
88'
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
58
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
0
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
0
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90'