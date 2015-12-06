Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 26
Иличич 62
Гонсало 86
3:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2015, 17:00 МСК
6.12.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
86'
86'
90
4
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
81
5
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
62'
62'
74
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
26'
26'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
87
Запасные
33
Сепе
Луиджи Сепе
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
3
Жилберто
Жилберто
21
Верду
Хоан Верду
18
Суарес
Марио Суарес
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
11
Ребич
Анте Ребич
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
75
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
20
Лоди
Франческо Лоди
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
16
Итурра
Мануэль Итурра
58
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
77
Теро
Сирил Теро
90
74
Агирре
Родриго Агирре
58
Запасные
90
Ромо
Рафаэль Ромо
97
Мерет
Алекс Мерет
11
Домицци
Маурицио Домицци
2
Ваге
Молла Ваге
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
53
Аднан
Али Аднан
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
23
Маркиньо
Маркиньо
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
18
Перица
Стипе Перица