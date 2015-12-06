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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Карпи
Карпи
0:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2015, 22:45 МСК
6.12.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
53
4
Кофи
Исаак Кофи
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
88
15
Ласанья
Кевин Ласанья
72
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
33
Сполли
Николас Сполли
10
Лаццари
Андреа Лаццари
39
Марроне
Лука Марроне
34
Силва
Габриэль Силва
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
7
Ридер
Ридер
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
11
Черчи
Алессио Черчи
68
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
15
Эли
Родриго Эли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
8
Сусо
Сусо
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано