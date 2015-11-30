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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Флоккари 42
1:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Валеро 5
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
30 нояб. 2015, 21:00 МСК
30.11.2015, 21:00 МСК
понедельник
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
10
Лариби
Карим Лариби
72
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
99
Флоккари
Сержио Флоккари
42'
42'
77
17
Сансоне
Никола Сансоне
88
92
Дефрель
Грегор Дефрель
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
32
Дункан
Альфред Дункан
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
79
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Валеро
Борха Валеро
5'
5'
90
5
Бадель
Милан Бадель
69
72
Иличич
Йосип Иличич
90
8
Весино
Матиас Весино
90
22
Росси
Джузеппе Росси
56
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
28
Алонсо
Маркос Алонсо
4
Томович
Ненад Томович
3
Жилберто
Жилберто
21
Верду
Хоан Верду
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
30
Бабакар
Хума Бабакар
9
Калинич
Никола Калинич
11
Ребич
Анте Ребич