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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
0:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 41
Денис 81
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
29 нояб. 2015, 17:00 МСК
29.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
5
Кастан
Леандро Кастан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
70
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
14
Фальке
Яго Фальке
62
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
83
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
25
Щесны
Войцех Щесны
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
20
Кейта
Сейду Кейта
21
Ванкер
Вильям Ванкер
48
Учан
Салих Учан
52
Ди Ливио
Лоренцо Ди Ливио
97
Садик
Умар Садик
93
Тумминелло
Марко Тумминелло
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
72
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
41'
41'
89
27
Куртич
Ясмин Куртич
84
88
Грасси
Альберто Грасси
90
19
Денис
Херман Денис
81'
81'
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
1
Радунович
Борис Радунович
5
Масиелло
Андреа Масиелло
33
Черубин
Николо Черубин
24
Конти
Андреа Конти
20
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
15
де Рон
Мартен де Рон
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло