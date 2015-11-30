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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 2
Игуаин 63
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Льяич 67
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
30 нояб. 2015, 23:00 МСК
30.11.2015, 23:00 МСК
понедельник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
69
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
79
7
Кальехон
Хосе Кальехон
86
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
2'
63'
2', 63'
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Габриэл
Габриэл
4
Энрике
Энрике
11
Маджо
Кристиан Маджо
17
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
96
Луперто
Себастьяно Луперто
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
20
Деци
Якопо Деци
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
8
Льяич
Адем Льяич
67'
67'
90
18
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
62
44
Перишич
Иван Перишич
82
9
Икарди
Мауро Икарди
46
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
5
Жуан
Жуан
22
Додо
Додо
12
Теллес
Алекс Теллес
3
Мело
Фелипе Мело
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
97
Манай
Рей Манай