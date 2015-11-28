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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 16
Ньянг 38
Ньянг 49
Адриано 79
4:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Эдер 87
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
28 нояб. 2015, 22:45 МСК
28.11.2015, 22:45 МСК
суббота
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
53
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
16'
16'
90
11
Черчи
Алессио Черчи
80
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
49'
38'
49'
38'
74
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
15
Эли
Родриго Эли
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
23
Ночерино
Антонио Ночерино
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
8
Сусо
Сусо
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано
79'
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
3
Месба
Джамел Месба
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
64
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
95
Иван
Давид Иван
74
23
Эдер
Эдер
87'
87'
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
63
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
5
Кассани
Маттиа Кассани
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
92
Рокка
Микеле Рокка
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли