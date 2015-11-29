Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Фигейраш 8
1:2
Матч завершен
Карпи
Карпи
Боррьелло 58
Дзаккардо 80
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
29 нояб. 2015, 17:00 МСК
29.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
8'
8'
44
5
Иццо
Армандо Иццо
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
20
Коста
Тино Коста
60
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
13
Гакпе
Серж Гакпе
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
27
Уйкани
Самир Уйкани
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
80'
80'
90
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
54
4
Кофи
Исаак Кофи
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
7
Ридер
Ридер
51
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
75
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
10
Лаццари
Андреа Лаццари
39
Марроне
Лука Марроне
34
Силва
Габриэль Силва
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
12
Боррьелло
Марко Боррьелло
58'
9
Вильчек
Камиль Вильчек
15
Ласанья
Кевин Ласанья