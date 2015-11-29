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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Чиофани 22
Чиофани 40
Дионизи 48
3:2
Матч завершен
Верона
Верона
Вивиани 69
Морас 76
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
29 нояб. 2015, 17:00 МСК
29.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
62
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
73
5
Гори
Мирко Гори
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
48'
48'
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
40'
22'
40'
22'
90
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
23
Гомис
Лис Гомис
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
69
Бертончини
Давиде Бертончини
8
Гучер
Роберт Гучер
19
Тонев
Александар Тонев
22
Чибса
Раман Чибса
7
Фрара
Алекссандро Фрара
12
Лонго
Самуэле Лонго
30
Кастильо
Николас Кастильо
11
Верде
Даниэле Верде
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Верона
мин
3
Пизано
Эрос Пизано
90
1
Рафаэль
Рафаэль
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
76'
76'
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
21
Хуанито
Хуанито
45
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
56
24
Вивиани
Федерико Вивиани
69'
69'
90
9
Тони
Лука Тони
90
16
Силигарди
Лука Силигарди
21
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
5
Хеландер
Филип Хеландер
41
Винк
Клаудио Винк
40
Бадан
Андреа Бадан
19
Греко
Леандро Греко
97
Кеккин
Лука Кеккин
74
Джульельмелли
Никола Джульельмелли
11
Паццини
Джампаоло Паццини
13
Вшолек
Павел Вшолек