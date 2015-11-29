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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Тонелли 5
1:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
29 нояб. 2015, 20:00 МСК
29.11.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
5'
5'
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
17
Зелински
Петр Зелински
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
54
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
39
Ливайя
Марко Ливайя
64
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
12
Роналдо
Роналдо
33
Крунич
Раде Крунич
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
22
Пью
Алессандро Пью
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
57
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
57
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
74
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
99
Бериша
Этрит Бериша
29
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
44
Прце
Фране Прце
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
17
Матри
Алессандро Матри
14
Кейта
Бальде Кейта
88
Кишна
Рикардо Кишна