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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 26
Инглесе 72
2:3
Матч завершен
Удинезе
Удине
Фрей 43
Теро 46
Теро 81
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
29 нояб. 2015, 17:00 МСК
29.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
43'
43'
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
71
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
26'
26'
67
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
61
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
8
Радованович
Иван Радованович
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе
72'
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
20
Лоди
Франческо Лоди
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
16
Итурра
Мануэль Итурра
64
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
21
Эденилсон
Эденилсон
79
77
Теро
Сирил Теро
46'
81'
46', 81'
90
74
Агирре
Родриго Агирре
73
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
90
Ромо
Рафаэль Ромо
11
Домицци
Маурицио Домицци
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
53
Аднан
Али Аднан
32
Камильяно
Агостино Камильяно
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
23
Маркиньо
Маркиньо
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
41
Понтиссо
Симоне Понтиссо
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
18
Перица
Стипе Перица