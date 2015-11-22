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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Агьеманг-Баду 35
1:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
22 нояб. 2015, 17:00 МСК
22.11.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
81
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
20
Лоди
Франческо Лоди
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
35'
35'
90
16
Итурра
Мануэль Итурра
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
73
21
Эденилсон
Эденилсон
90
77
Теро
Сирил Теро
90
74
Агирре
Родриго Агирре
73
Запасные
90
Ромо
Рафаэль Ромо
97
Мерет
Алекс Мерет
11
Домицци
Маурицио Домицци
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
53
Аднан
Али Аднан
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
89
Пирис
Иван Пирис
23
Маркиньо
Маркиньо
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
41
Понтиссо
Симоне Понтиссо
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
18
Перица
Стипе Перица
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
64
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
21
Сориано
Роберто Сориано
82
23
Эдер
Эдер
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
65
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
19
Реджини
Васко Реджини
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
95
Иван
Давид Иван
92
Рокка
Микеле Рокка
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли