Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 65
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
21 нояб. 2015, 22:45 МСК
21.11.2015, 22:45 МСК
суббота
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
29
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
88
Эрнанес
Эрнанес
46
27
Стураро
Стефано Стураро
90
6
Погба
Поль Погба
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
90
9
Дибала
Пауло Дибала
65'
65'
81
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
25
Нето
Нето
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
26
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
13
Лемина
Марио Лемина
24
Витале
Маттиа Витале
10
Дзадза
Симоне Дзадза
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
73
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
11
Черчи
Алессио Черчи
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
84
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
23
Ночерино
Антонио Ночерино
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
30
Сусо
Сусо
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано